Окупанти знищили свій же винищувач Су-34 в небі над Алчевськом в Луганській області. Про це повідомляється у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

На опублікованих фото і відео видно залишки літака з бортовими номерами і символікою ВКС росії.

Крім того, фото збитого літака опублікували в місцевих чатах, після чого в коментарях люди закликали видалити пост.