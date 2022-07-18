На Луганщині окупанти збили власний винищувач (відео) [ Редагувати ]
Окупанти знищили свій же винищувач Су-34 в небі над Алчевськом в Луганській області. Про це повідомляється у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
На опублікованих фото і відео видно залишки літака з бортовими номерами і символікою ВКС росії.
Крім того, фото збитого літака опублікували в місцевих чатах, після чого в коментарях люди закликали видалити пост.
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