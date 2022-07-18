Окупанти вдарили ракетами по Одеській області: що відомо [ Редагувати ]
У понеділок, 18 липня, окупанти завдали удару по Одеській області. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі органів влади Одеси.
Ворожі ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури та міст через Дністровський лиман.
За даними оперативного командування "Південь", окупанти близько 11:00 завдали ракетного удару з акваторії Чорного моря. Три російські літаки Су-35 випустили чотири ракети повітряного базування.
Одну з них збили українські сили ППО над морем. Дві влучили у військовий об'єкт. Ще одна ворожа ракеті поцілила у міст через Дністровський лиман, який обстрілюється з квітня та не функціонує.
На місці удару виникли пожежі, рятувальники борються з вогнем. Попередньо внаслідок атаки російських військ ніхто не постраждав.
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