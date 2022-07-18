Мирні переговори можуть бути лише в одному випадку, коли росія перестане обстрілювати українські міста та піде з поля бою після власної поразки. Інакше про це не може бути й мови.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes.

За його словами, росія періодично говорить про мирні переговори, проте нічого не робить для реалізації цього процесу.



"Приміром, 14 липня таку заяву зробив заступник Лаврова. Який зараз статус переговорів? Статус мирних переговорів – удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, іншим містам та штурмові дії росіян на сході України", - зазначив він.

При цьому росіяни як мантру повторюють, що з 24 лютого їх цілі залишилися незмінними, "змінився лише спосіб їх досягнення". По суті спосіб фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення був змінений на концентровані удари і просування зі сходу. Але ціль залишилася незмінною – знищення українців.

"Кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї операції - знищення України. Жодних переговорів про мир досі немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається", - заявив Кулеба.



Він також додав, що переговори безпосередньо прив'язані до ситуації на фронті.

"Я всім партнерам говорю просту річ: "За стіл переговорів росія повинна сісти після поразки на полі битви. Інакше це знову буде мова ультиматумів", - пояснив голова МЗС.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський дотримується у цьому питанні принципової позиції. Він не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав з огляду на агресивну поведінку росії.