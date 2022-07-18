Зеленський запропонував Раді звільнити Баканова [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради постанову про звільнення голови СБУ Івана Баканова. Напередодні його усунули з посади.
Відповідна постанова до парламенту надійшла 18 липня. Найближчим часом питання звільнення Івана Баканова мають розглянути депутати.
Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що питання про звільнення голови СБУ Івана Баканова розглянуть уже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради.
"На найближчому пленарному засіданні першим пунктом порядку денного буде звільнення з посади Голови Служби безпеки України Івана Баканова", – повідомив Железняк.
по темі
Президент України Володимир Зеленський після відсторонення Івана Баканова призначив Василя Малюка виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову СБУ Івана Баканова
У понеділок, 11 липня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу
Президент України Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу
Верховна Рада проголосувала за звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики України