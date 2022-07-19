Окупанти випустили по Нікополю 40 реактивних снарядів [ Редагувати ]
Окупанти накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
Лише по Нікополю ворог випустив до 40 реактивних снарядів.
Внаслідок ворожої атаки на місто є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі.
У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило.
Крім того, по Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Постраждалих немає.
Зазначимо, за словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Нікопольському районі окупанти знову вдарили з РСЗВ "Град" по місту.
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