Внаслідок збройної агресії росії постраждали понад 1019 дітей. З них загинули 353 дитини: понад 676 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

Найбільше з початку повномасштабного вторгнення постраждало дітей у:

Донецькій області - 357,

Харківській - 191,

Київській - 116,

Чернігівській - 68,

Луганській - 61,

Миколаївській - 53,

Херсонській - 52,

Запорізькій - 40.

В ніч на 19 липня в результаті ракетних обстрілів Одеського району Одеської області отримали поранення шість осіб, серед яких 5-тимісячна дитина.

Крім того, стало відомо про поранення дев'яти дітей від 4 до 16 років в результаті обстрілу цивільних об'єктів Запорізької області.