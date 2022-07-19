Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
Внаслідок збройної агресії росії постраждали понад 1019 дітей. З них загинули 353 дитини: понад 676 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
Найбільше з початку повномасштабного вторгнення постраждало дітей у:
- Донецькій області - 357,
- Харківській - 191,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 61,
- Миколаївській - 53,
- Херсонській - 52,
- Запорізькій - 40.
В ніч на 19 липня в результаті ракетних обстрілів Одеського району Одеської області отримали поранення шість осіб, серед яких 5-тимісячна дитина.
Крім того, стало відомо про поранення дев'яти дітей від 4 до 16 років в результаті обстрілу цивільних об'єктів Запорізької області.
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