Комітет Ради підтримав звільнення Баканова [ Редагувати ]
У вівторок, 19 липня, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони підтримав звільнення Івана Баканова з посади глави Служби безпеки. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 8 членів.
Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І.Баканова з посади Голови СБУ. 8 за та 3 утримались. Звіту не було.
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