Полетіли голови: Зеленський провів масові кадрові зміни в СБУ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Зокрема, він звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Крім того, президент змінив начальників СБУ в шести областях. Так, Руслана Григоренка звільнили з посади начальника СБУ в Сумській області, призначивши на його місце Едуарда Федорова.
В Дніпропетровській області звільнений з посади начальника СБУ Володимир Краснянський. На його місце глава держави призначив Сергій Лисак, який до цього був звільнений з посади начальника СБУ в Житомирській області.
Також СБУ в Закарпатській області змінило начальство - президент звільнив Івана Рудницького, а на його місце призначив Євгена Борзілова. До цього Борзілов був начальником СБУ в Полтавській області.
Водночас Зеленський призначив нового голову СБУ в Харківській області. Ним став Олександр Куць.
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