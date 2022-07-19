Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. "За" проголосували 265 нардепів.

Зазначимо, що 17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що усунув Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України та Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора.

Згодом у своєму традиційному зверненні Зеленський пояснив, що питання до високопосадовців виникли через колабораціонізм їхніх підлеглих, зокрема через виявлені зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами рф.

І вже наступного дня, 19 липня президент вніс у Верховну раду проект постанови про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Що відомо про Баканова

Баканов Іван Геннадійович народився 2 травня 1975 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

З 25 січня 2013 року - керівник ТОВ Квартал 95, а з 27 грудня 2013 року - керівник ТОВ Студія Квартал-95.

У президентській передвиборчій кампанії 2019 Баканов був главою передвиборчого штабу Володимира Зеленського.

У травні 2019 року указом президента України Володимира Зеленського Іван Баканов спочатку був призначений першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Також призначений членом РНБО.

Згодом - став тимчасово виконуючим обов’язки голови СБУ, а вже 29 серпня 2019 року парламент призначив його головою Служби безпеки України.

З 2022 року став членом Ставки верховного головнокомандувача.