Рада звільнила Баканова [ Редагувати ]
Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. "За" проголосували 265 нардепів.
Зазначимо, що 17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що усунув Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України та Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора.
Згодом у своєму традиційному зверненні Зеленський пояснив, що питання до високопосадовців виникли через колабораціонізм їхніх підлеглих, зокрема через виявлені зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами рф.
І вже наступного дня, 19 липня президент вніс у Верховну раду проект постанови про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.
Що відомо про Баканова
Баканов Іван Геннадійович народився 2 травня 1975 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
З 25 січня 2013 року - керівник ТОВ Квартал 95, а з 27 грудня 2013 року - керівник ТОВ Студія Квартал-95.
У президентській передвиборчій кампанії 2019 Баканов був главою передвиборчого штабу Володимира Зеленського.
У травні 2019 року указом президента України Володимира Зеленського Іван Баканов спочатку був призначений першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
Також призначений членом РНБО.
Згодом - став тимчасово виконуючим обов’язки голови СБУ, а вже 29 серпня 2019 року парламент призначив його головою Служби безпеки України.
З 2022 року став членом Ставки верховного головнокомандувача.
по темі
У вівторок, 19 липня, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони підтримав звільнення Івана Баканова
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради постанову про звільнення голови СБУ Івана Баканова
Сполученим Штатам відомо про останні кадрові рішення української влади і будуть "ретельно стежити" за ситуацією, але на обмін інформацією, зокрема розвідувальною, це не вплине. Про це на брифінгу заявив глава пресслужби Державного департаменту Нед Прайс
Верховна Рада заборонила на період дії воєнного стану примусово стягувати з фізичної особи борги за житлово-комунальні послуги. Законопроєкт № 7531 підтримали за основу 287 народних депутатів
До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення міністром соціальної політики Оксани Жолнович. Питання про призначення Жолнович розглянуть на найближчому засіданні парламенту
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав законопроєкти, які парламент ухвалив 18 липня. Законопроект №5161 запроваджує нефіксований робочий час, так званий "фріланс", як форму зайнятості. Законопроєкт №7449 запроваджує єдине поняття "тимчасово окупована РФ територія України"