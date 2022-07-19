Баканов вперше прокоментував своє звільнення [ Редагувати ]
Ексголова СБУ Іван Баканов вперше прокоментував своє звільнення з посади. За його словами, за три роки не все вдалося довести до кінця. Причина того - система, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога.
Про це з посиланням на Івана Баканова пише пресслужба СБУ.
За три роки СБУ досягла результатів у розкритті державних зрадників - зокрема кума путіна Медведчука, а також взялася за розслідування кримінальних справ, де підозрюваними є українські топполітики.
"Ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали проявитись на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби", - наголосив ексголова СБУ.
Окремо він закликав українців не забувати про єдність та спільний шлях до перемоги над російським окупантом.
по темі
Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України
У вівторок, 19 липня, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони підтримав звільнення Івана Баканова
Сполученим Штатам відомо про останні кадрові рішення української влади і будуть "ретельно стежити" за ситуацією, але на обмін інформацією, зокрема розвідувальною, це не вплине. Про це на брифінгу заявив глава пресслужби Державного департаменту Нед Прайс
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради постанову про звільнення голови СБУ Івана Баканова
Президент України Володимир Зеленський після відсторонення Івана Баканова призначив Василя Малюка виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України.