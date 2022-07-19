Окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську (відео) [ Редагувати ]
Російські війська в черговий раз обстріляли Слов'янськ. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди.
Про це повідомляє в Facebook мер міста Вадим Лях.
"На жаль, Слов'янськ знову обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені", - написав він.
Зараз влада уточнює інформацію про наслідки обстрілу.
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