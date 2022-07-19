Шмигаль доручив організувати початок конкурсу на керівника НАБУ [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив уряду організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ.
Про це повідомив Шмигаль на засіданні Кабміну.
"Зі свого боку доручаю секретаріату Кабінету міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ", - сказав він.
Також прем'єр-міністр додав, що обрання керівництва антикорупційних органів в Україні було активізовано за дорученням президента Володимира Зеленського.
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