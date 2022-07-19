Перша ракетка Росії, тенісистка Дар'я Касаткіна, яка мешкає в Іспанії, зізналася у своїй гомосексуальності та засудила російську агресію проти України. Камінг-аут вона зробила в інтерв'ю спортивному блогеру Віті Кравченку.

Ну я чуть-чуть нервничаю, потому что прямо так откровенно еще не было на камеру. Но мне на самом деле прикольно... Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. У тебя в голове постоянно будет крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных похер должно быть.

На запитання, чи має вона кохану дівчину, тенісистка відповіла "Так". А пізніше виклала спільне фото зі своєю дівчиною.

Також росіянка засудила російське збройне вторгнення в Україну і закликала якнайшвидше припинити війну.

С 24 февраля не было ни дня, чтобы я не прочитала какую-то новость, или не подумала, или как-то день прошел без этого... Если бы мы могли хоть что-то, блин, сделать, чтобы это остановить. Хоть, *****, доли процента... Именно чтобы остановить, не чтобы повлиять на мнения людей, именно остановить. Без раздумий я бы сделала все, что от меня зависит. Но, к сожалению, это невозможно. И от этого чувство бессилия. А кто может вообще? Европа не может ни хера. Что от меня-то? Даша Касаткина, в теннис играет, 25 лет, [в голове] опилки.

Дар'ї Касаткіній 25 років. Вона посідає 12-е місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) та має найбільшу кількість очок серед російських тенісисток. За свою кар'єру Касаткіна виграла чотири турніри WTA та сім турнірів Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Нагадаємо, що після початку російського збройного вторгнення тодішня перша ракетка світу, росіянин Данило Медведєв прибрав в своєму Instagram російський триколор.