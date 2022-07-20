"Важливо закінчити війну з росією до зими" - Єрмак [ Редагувати ]
Для України дуже важливо закінчити війну до холодів і не входити з нею в зиму, так як російські війська будуть мати більше часу зміцнити свої позиції.
Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає "НВ".
"Для нас дуже важливо не входити в зиму. Після зими, коли росіяни матимуть більше часу окопатися, безумовно, буде важче. Вони нас в це тягнуть. Для нас дуже важливо не дати їм таку можливість", - підкреслив керівник Офісу президента.
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