Окупанти вночі з "Градів" вдарили по Нікополю: є загиблі [ Редагувати ]
Окупанти вночі обстріляли з "Градів" житловий квартал Нікополя. Попередньо було випущено понад 30 реактивних снарядів по місту.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
В результаті обстрілу дві людини загинули, ще дев'ять – поранені. Шість постраждалих госпіталізовані, серед них четверо дітей, наймолодшому з них три роки. Ракетним ударом повністю зруйновані три приватних будинки, ще близько десяти пошкоджених.
Рятувальники продовжують розбирати завали й з'ясовувати масштаби руйнувань, піротехніки виявляють боєприпаси, що не вибухнули.
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