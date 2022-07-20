ЗСУ завдали ще одного удару по Антонівському мосту під Херсоном - ЗМІ [ Редагувати ]
Вранці в середу 20 липня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту Херсонської області.
Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.
На опублікованих фото та відео видно, як на місці удару піднімається стовп густого чорного диму. Також чути гучні звуки вибухів.
Нагадаємо, днем раніше українські бійці також вдарили по Антонівському мосту на Херсонщині за допомогою американських ракетних комплексів HIMARS. Тоді, при детальному огляді мосту на споруді було помічено дві великі дірки, проте рух ним був можливий. Як справи зараз, уточнюється.
Варто зазначити, що крім Антонівського мосту в Херсонській області є ще один – у районі Нової Каховки. Вони мають стратегічну важливість, як для рашистів, так і для ЗСУ. У разі їх руйнування армія РФ виявиться відрізаною від основних сил, а окупантам загрожуватиме оточення.
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