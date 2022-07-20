російські війська після повномасштабного вторгнення в Україну відійшли від Києва через деякий час, щоб нібито "створити умови для переговорів".

Про це заявив президент рф володимира путіна, якого цитують "РІА Новини".

Російський диктатор також звинуватив Україну в нібито невиконанні стамбульських домовленостей, але яких саме, не сказав.

"Для того, щоб створити ці умови (для переговорів), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих угод, хоча їх було практично досягнуто. Отже, кінцевий результат залежить, звичайно, не від посередників, а від бажання сторін виконувати досягнуті домовленості. Ми бачимо сьогодні, що такого бажання київська влада не має", - каже путін.

За його словами, оскільки українська влада нібито не бажає дотримуватись зобов'язань (при цьому не незрозуміло про що саме йдеться), то він і не збирається зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським.