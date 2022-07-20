путін висунув умову для розблокування експорту українського зерна [ Редагувати ]
росія нібито готова сприяти експорту продовольства з України, яке сама ж і заблокувала. Однак після того, як будуть зняті санкції з постачання зерна з рф.
Про це заявив президента рф володимира путіна, якого цитує російський "Інтерфакс".
"Спочатку ми порушували питання таким чином, що це має бути запакетовано, а саме - ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що і всі обмеження, пов'язані з можливими постачаннями на експорт російського зерна, будуть зняті", - заявив путін.
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