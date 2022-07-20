Окупанти вдарили по Сумськоій області з мінометів [ Редагувати ]
У середу зранку, 20 липня, окупанти обстріляли Шосткинський район Сумської області. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.
Окупанти застосували міномети.
Ніч в нашій області була тихою. Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали стріляти (попередньо з мінометів) по наших територіях. Подробиці - пізніше.
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