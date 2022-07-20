Лавров заявив про зміну завдань російської "спецоперації" в Україні [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшли за межі "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляють "РІА Новини".
Лавров сказав, що тепер російська армія отримала завдання "демілітаризувати" і південь України.
Зараз географія інша. Це далеко не тільки "ДНР" і "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область і ряд інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо.
Також Лавров в черговий раз пригрозив Заходу через постачання зброї Україні, зокрема ракетних установок HIMARS. За його словами, "спецоперація" може ще більше розширитися, якщо ЗСУ отримають далекобійне озброєння.
Тому що ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яку буде контролювати Зеленський або хто його замінить, знаходилася зброя, яка буде представляти пряму загрозу нашій території.
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