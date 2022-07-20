Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшли за межі "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляють "РІА Новини".

Лавров сказав, що тепер російська армія отримала завдання "демілітаризувати" і південь України.

Зараз географія інша. Це далеко не тільки "ДНР" і "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область і ряд інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо.

Також Лавров в черговий раз пригрозив Заходу через постачання зброї Україні, зокрема ракетних установок HIMARS. За його словами, "спецоперація" може ще більше розширитися, якщо ЗСУ отримають далекобійне озброєння.