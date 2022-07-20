В Енергодарі за атомними блоками прогримів вибух [ Редагувати ]
Фото: Енергодар / Вікіпедія
В окупованому Енергодарі Запорізької області за атомними блоками, де розташована база російських окупантів, пролунав вибух.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо".
Повідомляється, що наразі з місця вибуху підіймається чорний дим.
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