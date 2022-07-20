Географії сергія лаврова навчать ЗСУ й далекобійна артилерія. Саме так радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву голови російського МЗС про те, що географія завдань так званої "спецоперації" вийшла за межі "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляє радник керівника ОП у Twitter.

За словами Подоляка, вочевидь, що у Московському державному інституті міжнародних відносин мзс рф погано викладали не лише географію, а й міжнародне право.

"Інакше голова мзс росії міг би знати, що війна - це війна, окупація - це окупація, а знищення нації - геноцид. А от географії сергія лаврова навчать Збройні Сили України й далекобійна артилерія. Трохи терпіння", - написав він.