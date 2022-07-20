Близько 800 машин: окупанти перекрили дорогу в напрямку Запоріжжя [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Близько 800 автомобілів зібралося перед блокпостом у Василівці. Російські військові по кілька днів не пропускають людей до Запоріжжя.
На виїзд очікують жителі Мелітополя, Херсона та інших тимчасово окупованих територій півдня країни.
Інформацію про це також підтверджують ті, кому вдалося дістатися Запоріжжя.
"Люди кажуть, що знову почали збиратися автівки, знову їх побільшало, але це вже не залежить, на жаль, від нас. Сьогодні на даний час також приїжджають, почали пускати в день. За сьогодні вже заїхало 272 людини", - розповів координатор гуманітарного хабу Олексій Савицький.
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