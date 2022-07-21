У ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет по Миколаєву. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

Подробиці:

Одна людина отримала поранення.

Близько 03:05 війська росії випустили по місту сім ракет С-300.

За попередньою інформацією, попадання ракети відбулося в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі та складському приміщенні.

Рятувальними службами ліквідовані всі загоряння, що виникли в результаті обстрілів. Зараз відомо про одного постраждалого.

Детальна інформація уточнюється.