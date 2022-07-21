Окупанти випустили по Миколаєву сім ракет [ Редагувати ]
У ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет по Миколаєву. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
Подробиці:
- Одна людина отримала поранення.
- Близько 03:05 війська росії випустили по місту сім ракет С-300.
За попередньою інформацією, попадання ракети відбулося в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі та складському приміщенні.
Рятувальними службами ліквідовані всі загоряння, що виникли в результаті обстрілів. Зараз відомо про одного постраждалого.
Детальна інформація уточнюється.
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