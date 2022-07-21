"Українці образили путіна": Лукашенко вивів нову причину війни [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Лідер білоруського режиму олександр лукашенко заявив, що образи президента рф володимира путіна українцями нібито могли вплинути на початок війни.
Про це повідомив у інтерв'ю лукашенко виданню Пул Першого.
"Тобто там (в Україні - ред.) були вже внутрішні причини для того, щоб Росія поставила, грубо кажучи, Україну на місце. Навіщо ви ображали владу в Росії? Навіщо ви президента Путіна ображали?",- заявив Лукашенко.
Він додав, що українці "демонізують путіна і ображають і це створило нехороший фон".
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