ЄС заблокував санкції проти постачальника титану з росії - WSJ [ Редагувати ]
Європейський союз заблокував пропозицію ввести санкції проти російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Повідомляється, що проти цих санкцій виступила Франція та ще деякі країни ЄС, оскільки цей крок міг би призвести до відмови росії від експорту титану до Європи.
"ВСМПО-Авісма" є важливим постачальником для французької компанії Airbus SE.
За словами європейських чиновників, спочатку російська компанія була в списку санкцій. Пропонувалося заборонити їй продаж товарів подвійного і військового призначення. Виробник титану також поставляє матеріали для виробництва російських реактивних винищувачів і частково належить "Ростеху", який вже знаходиться під обмеженнями.
У той же час в Євросоюзі вже не перший місяць обговорюють заборону на імпорт російського титану, паладію і нікелю. Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс говорив у квітні, що ЄС треба диверсифікувати поставки цієї сировини.
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