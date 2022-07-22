Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по опорних пунктах і скупченню ворога на півдні [ Редагувати ]
Українська авіація продовжує завдавати потужних ударів по опорних пунктах російських окупантів на Півдні. ЗСУ знищили живу силу та техніку ворога.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що наші воїни протягом бойового дня, 21 липня, 8 разів атакували з повітря позиції та запаси противника. Бомбардувальниками і літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами - 3.
"Нанесено ураження по п'ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів у Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині", - поінформували в ОК "Південь".
Всього ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 230 вогневих завдань.
Наразі підтверджені втрати ворога:
- 35 осіб;
- самохідна гаубиця "Мста-С";
- 2 безпілотних розвідники;
- 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.
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