російська армія вночі накрила вогнем три райони - Нікопольський, Синельниківський і Криворізький.

Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зокрема, окупанти двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випущено до 100 снарядів.

"Попередньо, одна людина загинула, один поранений. Пошкоджено 11 приватних будинків. Є прориви газоводу і водоводу. Зруйновано залізничну колію. Коли можна буде відновити рух, поки не ясно", - йдеться в повідомленні.

У Покровській громаді ворог вдарив по складах. Розбило трансформатор, кілька сіл залишилися без світла.

По Зеленодольській громаді вдарили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу ліквідували.

В Апостолові було 7 "прильотів". Ракети влучили по трьох школах міста.

"Вони зруйновані. Пошкоджено житлові будинки поруч. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 осіб поранено. Інформація ще уточнюється", - повідомив Резніченко.