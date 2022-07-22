росія вночі здійснила масштабну атаку на три райони Дніпропетровської області (фото) [ Редагувати ]
російська армія вночі накрила вогнем три райони - Нікопольський, Синельниківський і Криворізький.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зокрема, окупанти двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випущено до 100 снарядів.
"Попередньо, одна людина загинула, один поранений. Пошкоджено 11 приватних будинків. Є прориви газоводу і водоводу. Зруйновано залізничну колію. Коли можна буде відновити рух, поки не ясно", - йдеться в повідомленні.
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"Вони зруйновані. Пошкоджено житлові будинки поруч. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 осіб поранено. Інформація ще уточнюється", - повідомив Резніченко.
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