ЗСУ знищили вже 39 000 російських окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За минулу добу ЗСУ знищили ще 150 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни рф вже втратила в Україні близько 39 000 своїх військових вбитими.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1704 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 3920 (+8) од,
- артилерійських систем - 863 (+4) од,
- РСЗВ - 251 (+0) од,
- засоби ППО - 113 (+0) од,
- літаків - 221 (+0) од,
- гелікоптерів - 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
- крилаті ракети - 167 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
- спеціальна техніка - 72 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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