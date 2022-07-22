У Чорному морі розпочались навчання НАТО "Бриз" [ Редагувати ]
Північноатлантичний альянс розпочав навчання "Бриз" у болгарській акваторії Чорного моря. Про це повідомляє болгарське видання News.bg.
В навчаннях беруть 11 країн НАТО:
- Болгарія;
- Албанія;
- Бельгія;
- Греція;
- Італія;
- Латвія;
- Польща;
- Румунія;
- США;
- Туреччина;
- Франція.
Також до навчань залучені:
- 24 бойові та допоміжні кораблі та катери,
- 5 літаків,
- 4 вертольоти,
- 1390 військовослужбовців країни.
Це перші масштабні навчання у Чорному морі з моменту повномасштабного вторгнення росії на територію України.
У районах проведення навчань було вжито усі необхідні заходи для забезпечення безпеки учасників через ризик вільно плаваючих протикорабельних мін.
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