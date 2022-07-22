ЗСУ знищили особовий склад та дивізіон гаубиць росії [ Редагувати ]
Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових та Сухопутних військ Збройних сил України знищили артдивізіон російських гаубиць з його особовим складом, автомобільну техніку та бойовий комплект загарбників.
Відеозапис опублікували на каналі YouTubeUkrinform TV.
Завдяки злагодженій взаємодії було знищено 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 Мста-Б, особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських військ.
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