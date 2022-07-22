У Херсоні прогримів потужний вибух [ Редагувати ]
22 липня у Херсоні прогримів потужний вибух в районі Зимівника. Про це повідомляє місцевий портал "Мост".
Місцеві жителі кажуть, що від вибуху затряслися будинки.
Походження вибуху з'ясовується. Однак, за інформацією ЗМІ, він міг статися в кар'єрі біля нафтозаводу.
Місцеві Telegram-канали вже опублікували фото з місця вибуху. На ньому видно, що дим був помаранчевого кольору.
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