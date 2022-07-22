Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, що Україна в рамках перегорів щодо вивезення зерна не буде підписувати прямий догорів з росією, а лише з Туреччиною та ООН. Про це він повідомив в Twitter.

Україна не підписує жодних документів з росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН.

За словами Подоляка, російські кораблі не будуть супроводжувати судна з зерном, а в українських портах не буде представників рф. У разі провокацій - негайна відповідь з боку військових.

Також всі судна будуть перевірятися спільними групами у водах Туреччини, якщо виникне така потреба.