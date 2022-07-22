В США назвали втрати росіян на війні в Україні [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
Російські військові щодня зазнають сотень втрат у війні в Україні, у тому числі вони втратили загалом тисячі лейтенантів і капітанів.
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що, за даними США, російські втрати в Україні наразі досягли близько 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених, додавши, що Україна також зазнала значних втрат.
Окрім цього, високопоставлений чиновник на умовах анонімності зазначив, що крім убитих лейтенантів і капітанів, було вбито також сотні полковників і "багато" російських генералів.
США також вважають, що Україна знищила понад 100 "важливих" російських цілей, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і об’єкти протиповітряної оборони.
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