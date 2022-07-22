Російські окупанти заборонять в’їзд та виїзд з Маріуполя на всі вихідні через посилення фільтраційних заходів.

Про це повідомляє в Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

"З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи", - написав він.

Андрющенко зазначив, що причиною таких дій стала "погана ніч" для окупантів в Бердянську, де вони втратили певну кількість військових.

"Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистить телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блок-пости. Допомагайте один одному", - додав радника мера.