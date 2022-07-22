Майже всю суму допомоги - 490 млн євро - витратять на військову техніку, призначену для доставки смертоносної сили в оборонних цілях.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

Решта допомоги у сумі 10 млн євро призначена для покриття поставок обладнання і витратних матеріалів, як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та пальне.

Зазначається, що завдяки мобілізованому сьогодні п'ятому траншу вартістю 500 млн євро внесок ЄС у рамках Європейського фонду миру для України тепер становитиме 2,5 млрд євро.