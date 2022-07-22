Генсек ООН оголосив про створення координаційного центру з експорту українського зерна [ Редагувати ]
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про створення спільного координаційного центру з вивезення зерна з України.
Про це повідомив генсек під час брифінгу.
Відзначається, що центр буде моніторити процес експорту українського зерна.
Гутерріш підтвердив, що угода передбачає вивезення українського зерна з портів Одеси, Чорноморська і Південного.
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