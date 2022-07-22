Після заяв про нібито фіксацію випадків контрабанди озброєння з України, Європол заявив, що цілком довіряє українському уряду. Про це повідомляє Європол.

"Європол тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу торгівлі зброєю до Європейського Союзу. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Україна продовжує співпрацювати з Європолом у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС, незважаючи на продовження російської військової агресії.

Європол вважає, що потенційна загроза, яка спостерігалася в зонах бойових дій у минулому, полягає в тому, що вогнепальна зброя може потрапити в чужі руки.

"Стосовно війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", - зазначається у повідомленні.