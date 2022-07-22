Росіяни спробували просунутися на східному та південно-східному напрямках - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські військові вдалися до штурму на кількох напрямках фронту. Однак після відповіді з української сторони, відступили. Також окупанти нмагалися захопити Вуглегірську ТЕС, теж безуспішно.
На Сіверському напрямку ворог, з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та демонстрації присутності, обстріляв із ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного в Сумській області.
На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.
На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів.
Усі намагання окупантів просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївки наші воїни звели нанівець. Росіяни відійшли.
Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.
Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.
В акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".
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