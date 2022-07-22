Українські захисники знищили російську базу, розташовану поблизу Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град".

У результаті атаки було знищено 3 російських вояків, 12 поранені. Наметове містечко знищила пожежа, яку довго не могли загасити.

Нагадаємо, що російські війська завели на території Запорізької АЕС важку артилерію та ракетні комплекси, з яких обстрілюють район Нікополя.