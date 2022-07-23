Російські окупанти обстріляли Харків [ Редагувати ]
Ігор Терехов
Джерело: Укринформ
Джерело: Укринформ
Російські війська обстріляли Харків. Зафіксовані прильоти снарядів в центр міста.
Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов в Telegram.
На місці обстрілів працюють рятувальні служби. Відомо про одного постраждалого.
"Кілька сильних прильотів в районі центру. Поки відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює", - йдеться у повідомленні.
Мер закликав харків'ян залишатися в укриттях.
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