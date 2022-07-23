Російські окупанти вдарили 13 ракетами поблизу Кропивницького (Кіровоградська область). Ворог влучив у військовий об'єкт та залізничний, є жертви та поранені.

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram.

"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці. Є загиблі і поранені", - пише Райкович.

За його словами, зараз на місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Крім того, наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади "Обленерго" працюють.