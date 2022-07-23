Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога [ Редагувати ]
Фото: окупанти / mind.ua
За минулу добу українські бійці знищили ще 240 окупантів. Загалом росія вже втратила у війні близько більш як 39 тисяч своїх військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,
- танків - 1708 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 3929 (+9) од,
- артилерійських систем - 864 (+1) од,
- РСЗВ - 253 (+2) од,
- засоби ППО - 113 (+0) од,
- літаків - 221 (+0) од,
- гелікоптерів - 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+1),
- крилаті ракети - 167 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2820 (+17) од,
- спеціальна техніка - 72 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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