За минулу добу українські бійці знищили ще 240 окупантів. Загалом росія вже втратила у війні близько більш як 39 тисяч своїх військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,

танків - 1708 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3929 (+9) од,

артилерійських систем - 864 (+1) од,

РСЗВ - 253 (+2) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків - 221 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+1),

крилаті ракети - 167 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2820 (+17) од,

спеціальна техніка - 72 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.