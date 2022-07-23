Ворожа авіація становить ще більшу загрозу для України, ніж її ракети. Тому ми маємо захистити наше небо, аби на міста не падали авіабомби, які знищують все на своєму шляху. Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Наше завдання на сьогодні, передусім, Повітряних сил, зенітно-ракетних комплексів та винищувачів - це прикрити небо, щоб не допустити появи тут ворожої авіації.

Він пояснив, якщо ворожа авіація буде використовувати не ракети, а бомби вільного падіння, яких у рф мільйони тонн на складах, то це загрожує сценарієм того, що було в Маріуполі.

Ми ж бачимо, що відбувалося з Маріуполем та іншими прифронтовими містами, коли тактична авіація залітає і скидає бомби по 500 кг, які руйнують фактично все на своєму шляху.

Він підкреслив, що вже 2,5 місяця російська авіація не залітає в наш повітряний простір, його контролюють українські сили.