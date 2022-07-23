У Конгресі США закликали надати Україні далекобійні ракети [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Конгресі США засудили ранковий удар росії по порту Одеси. Закликали надати Україні далекобійні ракети HIMARS.
Про це пише в Twitter старший радник Конгресу США Пол Массар.
Коментуючи ранковий удар по Одесі й вчорашню угоду про "зернові коридори", Массаро заявив, що Росія завжди бреше.
За його словами, настав час надати Україні далекобійні ракети HIMARS.
"Потрібно позбутися цієї дивної одержимості "ескалацією" та "Третьою світовою війною". Путін (Володимир Путін, президент російської федерації, - ред.) у наших мізках. Він утримує нас, але ми не стримуємо його", - пише старший радник Конгресу.
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