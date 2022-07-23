Окупанти намагаються захопити Вуглегірську ТЕС - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські військові намагаються захопити Вуглегірську ТЕС. Також готують умови для наступу на Бахмут.
Про це пише у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Головні події сьогоднішнього дня на фронті:
- на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках окупанти обстріляли село Старикове Сумської області, а також проводять розвідку БПлА в Чернігівській та Сумській областях;
- на Слобожанському напрямку російські військові намагаються стримувати просування наших бійців;
- на Харківському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка. Також завдали авіаудару поруч з Верхнім Салтовим;
- на Слов’янському напрямку російські військові обстріляли з артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки. Розвідка намагалася знайти вразливі місця в обороні наших бійців, однак наші військові знищили ворога;
- на Донецькому напрямку окупанти намагаються захопити Вуглегірську ТЕС;
- на Краматорському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Завдав авіаудару біля Спірного. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити своє положення в районі Верхньокам’янського. Наші бійці завдали ворогу значних втрат;
- на Бахмутському напрямку окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут. Обстріляли наші війська в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів та завдали удару авіацією по Покровському та Новолуганському. Розвідка ворога була знищена на напрямках Соледара та Покровського;
- на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір’я та багатьох інших, а також завдали авіаудару поблизу Красногорівки та Кам’янки;
- на Південнобузькому напрямку російські військові намагаються не допустити просування наших бійців. Проводять розвідку БПлА й продовжують обстріли вздовж лінії зіткнення.
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Від редакції LB.ua. Цей текст про будні одного з підрозділів воєнної розвідки написав "Гром", офіцер групи спецрезерву "Кедр" ГУР МО України
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