На фронті загинув вихованець львівських "Карпат" Павло Кириченко [ Редагувати ]
На фронті загинув колишній футболіст Павло Кириченко, який був вихованцем львівського клубу "Карпати". Про це повідомляє Львівська асоціація футболу.
На 28-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських "Карпат" (вихованець Володимира Щерби та Романа Деркача), екс-футболіста юнацької команди "Куликова" Павла Кириченка. Вічна і світла пам'ять Герою!
Прощання з Павлом відбудеться в понеділок, 25-го липня, об 11:00 у Львові (Гарнізонний храм Петра і Павла).
Наприкінці травня на фронті загинув ще один вихованець "Карпат" Олег Мазур. Йому було 27 років.
Нагадаємо, що раніше на Донбасі загинув екс-футболіст "Динамо" та "Ворскли".
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