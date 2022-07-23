На фронті загинув колишній футболіст Павло Кириченко, який був вихованцем львівського клубу "Карпати". Про це повідомляє Львівська асоціація футболу.

На 28-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських "Карпат" (вихованець Володимира Щерби та Романа Деркача), екс-футболіста юнацької команди "Куликова" Павла Кириченка. Вічна і світла пам'ять Герою!

Прощання з Павлом відбудеться в понеділок, 25-го липня, об 11:00 у Львові (Гарнізонний храм Петра і Павла).

Наприкінці травня на фронті загинув ще один вихованець "Карпат" Олег Мазур. Йому було 27 років.

Нагадаємо, що раніше на Донбасі загинув екс-футболіст "Динамо" та "Ворскли".