У неділю, 24 липня, у Миколаєві пролунала серія вибухів. У місті оголошена повітряна тривога. Про це повідомляється у Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Відзначається, що повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена у 3:43. Поки місцева влада і військові не коментували інформацію про вибухи.

Станом на 4:14 мер Миколаєва повідомив, що в місті вночі пролунало п'ять потужних вибухів. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.