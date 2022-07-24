У Миколаєві пролунало 5 вибухів [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: РБК-Україна
У неділю, 24 липня, у Миколаєві пролунала серія вибухів. У місті оголошена повітряна тривога. Про це повідомляється у Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.
Відзначається, що повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена у 3:43. Поки місцева влада і військові не коментували інформацію про вибухи.
Станом на 4:14 мер Миколаєва повідомив, що в місті вночі пролунало п'ять потужних вибухів. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.
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