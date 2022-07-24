Авіація ЗСУ шість разів вдарила по окупантам на півдні [ Редагувати ]
Авіація ЗСУ на південному напрямку протягом бойового дня завдала шість ударів по скупченнях живої сили і техніки ворога, а також по опорному пункту. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
За день українські військові знищили 54 солдати противника, три танки Т-62, три реактивних системи залпового вогню "Град", гармату "Мста-Б", а також склад боєприпасів і пункт постачання в Херсонській області, а також кілька автомобілів.
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