ЗСУ знищили загін російського ОМОНу [ Редагувати ]
ЗСУ накрили вогнем в ОМОН із Сахаліну неподалік Лисичанська Луганської області. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
В Кадіївці було зруйновано казарму з ворожими військовими.
ЗСУ завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії, а західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.
За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішний влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше - щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити.
Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.
А поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. А саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.
Окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення.
По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли.
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